Η Βούλτεψη που ξεπέρασε τον Άδωνη και ο Σάντσεθ που ταλαιπωρεί το ΠΑΣΟΚ

Τα φιλοϊσραηλινά συναισθήματα του Άδωνη Γεωργιάδη τα γνωρίζουμε και ο ίδιος προσπαθεί να μας τα θυμίζει κάθε τόσο και με μια ανάρτηση που θα έκανε και έναν πωλητή αντισημιτικών βιβλίων να συγκινηθεί.

Θα έχετε προσέξει όμως πως τις τελευταίες ημέρες δεν βγαίνει «μπροστά» να εκφράσει δημόσια τη συμφωνία του με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ακολουθεί, βλέπετε, την κυβερνητική γραμμή ήπιας στήριξης στους σχεδιασμούς των Τραμπ – Νετανιάχου.

Είδε, λοιπόν, κενό η Σοφία Βούλτεψη και είπε να το αξιοποιήσει. Η βουλεύτρια σε συνέντευξη της (Παραπολιτικά FM) ισχυρίστηκε πως οι Ιρανοί μπορούν να κατασκευάσουν σε δέκα μέρες πυρηνικές βόμβες και όταν ρωτήθηκε αν καλώς του επιτέθηκαν ΗΠΑ και Ισραήλ απάντησε «βεβαίως».

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