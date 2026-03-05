Τρίτη Δημοτικού: Ο Βελόπουλος έστειλε επιστολή στον Κακλαμάνη γιατί βουλευτής τον είπε «καράφλα»

Έξαλλος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κώστα Φλώρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έφτασε στο σημείο να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στην οποία καταγγέλλει ότι, ο πρώην «Σπαρτιάτης» τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα».

Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος ισχυρίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας την Τετάρτη (04/03), και όσο στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ζητάει από τον πρόεδρο της Βουλής, να τιμωρήσει άμεσα τον «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο» ανεξάρτητο βουλευτή.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Φλώρος ισχυρίστηκε ότι δεν αποκάλεσε «καράφλα» τον Βελόπουλο, αλλά του είπε «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα». Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλούσε στο Σώμα για την καταδικαστική απόφαση των μελών της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε «εσείς έχετε μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας», και ο Κώστας Φλώρος του απάντησε, «παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα».

Πηγή: ethnos.gr