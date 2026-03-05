Ο Βελόπουλος απαντά για το... «Μιλφόιλ»: «Δεν έχουμε συνηθίσει να γλείφουμε σόλες και γόβες πρεσβευτών»

Για τον σεξιστικό χαρακτηρισμό, «Μιλφόιλ» με τον οποίο σχολίασε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος.

«Στην Ελληνική Λύση δεν έχουμε συνηθίσει να γλείφουμε σόλες παπουτσιών και γόβες πρεσβευτών. Δεν ξεχνάω ότι μας αποκαλούσαν σκυλιά κάποιοι. Σκυλιά και τεμπέληδες.

Ούτε συγγνώμη δεν ζήτησαν» είπε αρχικά ο Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με τον χαρακτηρισμό του και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, αλλά χυδαία μυαλά. Σε κάποιους κλόουν της πολιτικής δεν θα απαντήσω καν. Όταν γλείφεις σόλες και γόβες πρεσβευτών, δεν αξίζεις καν σχολιασμού».

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι «οι πατριώτες του χαβιαριού» πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα: ότι αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Αν γλείφεις, θα σε φτύνουν στο τέλος».