Η Σούδα που συνιστά κίνδυνο για την Ελλάδα και η οργή του νομικού κόσμου για τον Γεραπετρίτη

Σε πρόσφατη δήλωση του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπακαΐ είπε πως ακόμα και μια αμυντική ενέργεια ευρωπαϊκών κρατών «θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια».

Αν λοιπόν Κύπριοι και Έλληνες είχαν πάει μέχρι τον Λίβανο για να ρίξουν κάποιο drone, τότε θα άνοιγε διάπλατα η πόρτα του πολέμου.

Χθες είχαμε τον ισχυρισμό του Δημήτρη Κουτσούμπα πως τα δυο drone που φέρονταν να είχαν στόχο την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου και αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα, είχαν στόχο τη Σούδα.

Πρόκειται για μια πληροφορία που περιπλέκει τα πράγματα, ενώ δημιουργούνται υποψίες για το τι ακριβώς συνέβη. Αν ευσταθεί η πληροφορία που γνωστοποίησε σε δημοσιογράφους ο γ.γ. του ΚΚΕ, τότε επιβεβαιώνεται ακόμα μια φορά πως η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο λόγω της βάσης της Σούδας.

Η Αθήνα ούτως ή άλλως προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά δεν παραθέτει και όλη την τακτική της για το ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» της. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η αβεβαιότητα.

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