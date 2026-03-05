Επιμένει ο Κουτσούμπας για τα ιρανικά drones στη Σούδα – «Θέμα χρόνου να γίνουμε στόχος αντιποίνων» (vid)

Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωσή του ότι δύο από τέσσερα ιρανικά drones που εκτοξεύθηκαν προς Κύπρο, τη νύχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα, είχαν στόχο την αμερικανική βάση στη Σούδα.

Την Τετάρτη, λίγο μετά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε δημοσιογράφους στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε, ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που – όπως είπε – φτάνουν στον Περισσό, δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις που, όπως είπε, διατυπώνει εδώ και καιρό το ΚΚΕ σχετικά με την εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Περισσού ότι η παρουσία και η αξιοποίηση στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Συναγερμός στη βάση της Σούδας

Το βράδυ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καλούμενος να σχολιάσει την δήλωση Κουτσούμπα, απέφυγε να διαψεύσει, αρκούμενος να δηλώσει ότι δεν είχε τέτοια πληροφόρηση.

Λίγο αργότερα, από τη συχνότητα του «Action24», ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε, όττ «η πληροφορία που έχουμε είναι έγκυρη» και πως από εκείνα τα τέσσερα drones τα δυο είχαν στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και τα δύο αφορούσαν τη Σούδα.

«Και νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας εκείνες τις ώρες και στη συνέχεια ακολούθησε η απόφαση για αποστολή Patriot στην Κάρπαθο» υπογράμμισε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Πρόσθεσε, ότι ο Κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση «έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες για το ότι έχουν μπλέξει τη χώρα μας σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο, σε αυτήν την γκαγκστερική επιδρομή του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν που ανάβει τη φλόγα του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Σημείωσε, ότι το Ιράν έχει πει πως είναι στόχος αντιποίνων όλες οι στρατιωτικές βάσεις οι αμερικανικές και άλλες που υποδέχονται Αμερικανούς «άρα εέναι θέμα χρόνου, αν συνεχιστεί αυτό το μακελειό και εμπλεκόμαστε εμείς περισσότερο» να χειροτερεύσει η κατάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να στοχοποιηθεί εκ νέου η Σούδα ή άλλες αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.

Πηγή: ieidiseis.gr