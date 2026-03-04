Κουτσούμπας: «Έγκυρη η πληροφορία - Tα ιρανικά drones αφορούσαν τη Σούδα»

Ο γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, εμμένει στη θέση πως τα δύο από τα τέσσερα drones που εξαπέλυσαν οι Ιρανοί αφορούσαν τη Σούδα -και τα άλλα την Κύπρο- καταλογίζοντας εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης (4/03) είπε χαρακτηριστικά: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας»

Τόνισε δε: «Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

Κατέληξε λέγοντας: «Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: ethnos.gr