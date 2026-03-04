Μέση Ανατολή: Τα τρία δύσκολα «μέτωπα» για την κυβέρνηση - Οι κινήσεις μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις

Με ποια λογική ενεργεί το Μαξίμου - Η στάση της Αθήνας

Προβλέψεις για την διάρκεια της κρίσης δεν μπορούν να γίνουν, ενώ άγνωστο παραμένει ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος σε τομείς όπως η οικονομία, ο τουρισμός, το μεταναστευτικό κ.α.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, στο Μαξίμου θέλουν να ξεδιπλώσουν κινήσεις σε διαφορετικά επίπεδα, αναλύοντας με προσοχή τα νέα δεδομένα. Να σημειωθεί εδώ πως μία συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας στην περιοχή, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα τα βλέμματα συνεχίζουν να είναι στραμμένα στην Κύπρο, όπου εστάλησαν δύο φρεγάτες και τέσσερα F 16, με την Αθήνα να εκπέμπει έμπρακτο μήνυμα αλληλεγγύης. «Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορικά με τη στάση της χώρας, κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν πως η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες που έχουν χτιστεί, ενώ έμφαση δίνεται σε μία σειρά πρωτοβουλιών που ξεδιπλώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως «έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές (σ.σ. αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία) και με αραβικές χώρες».

Τα τρία «μέτωπα»

Από την κυβέρνηση εστιάζουν σε τρία θέματα:

1.Στην επιστροφή των εγκλωβισμένων σε χώρες του Κόλπου Ελλήνων. Στόχος είναι να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής, σε όσες χώρες καθίσταται αυτό εφικτό (δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό με πτήσεις). Αυτό που τονίζεται είναι πως τη στιγμή που στον οποιαδήποτε εναέριο χώρο επιτραπεί η αναχώρηση πτήσεων, τότε το ελληνικό κράτος μεριμνά για την άμεση και την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών.

2. Στη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας. Ήδη υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για τη φύλαξη πιθανών στόχων. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή καμία αίσθηση που να μας κάνει να είμαστε παραπάνω ανήσυχοι, όμως θα ήταν αφελές, εάν δεν ήταν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέρ το δέον προνοητικές για τη φύλαξη των στόχων. Δεν είμαστε σε μια κανονική περίοδο λόγω της σύρραξης που υπάρχει πολύ κοντά μας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τη Σούδα, αυτό που επισημαίνεται από την κυβέρνηση είναι ότι όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάση πρωτοκόλλου.

3. Στο δύσκολο πεδίο της οικονομίας. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας και δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς, σημειώνεται από την κυβερνητική πλευρά. Σε αυτή την συγκυρία έμφαση δίνεται στην διενέργεια εντατικών ελέγχων για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σε δεύτερη φάση, εφόσον χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα και από την κυβέρνηση, σημειώνεται πως υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια και πως δεν θα μείνουν χωρίς στήριξη οι πολίτες. Στο οικονομικό επιτελείο είναι σε εξέλιξη ένα μπαράζ συσκέψεων για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και εναλλακτικά σενάρια είναι στο τραπέζι.

Στάση αναμονής στο μεταναστευτικό

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση αν και δεν παρατηρείται άμεσο κύμα. «Συνήθως αυτές οι ροές δεν εκδηλώνονται τις πρώτες μέρες. Αν έχουμε παρατεταμένη κατάσταση, τότε μπορεί να γεννηθούν έντονες μεταναστευτικές ροές» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά οι αιτήσεις ασύλου από Ιρανούς στην Ελλάδα είναι περιορισμένες: «Από το 2020 και μετά είχαμε γύρω στις 2.000 συνολικά αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι λιγότερα από 200 άτομα από το Ιράν στις δομές μας» ανεφερε.

Ποια είναι η στάση της Αθήνας

«Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και τόνισε πως «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής». Υπογράμμισε ακόμα πως η συμμετοχή στην Κύπρο «έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθοιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο».

Από την κυβέρνηση επισημαίνεται πως πρέπει να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. «Καλούμε σε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» λένε κυβερνητικά στελέχη και προσθέτουν «στηρίζουμε τη διπλωματία. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματικής οδού».

Στη Βουλή σήμερα ο Μητσοτάκης

Στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών αναμένεται να αναφερθεί στην ομιλία του σήμερα στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους αποδήμους.

Σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί και μια εθνική απάντηση στη συγκεκριμένη ταραγμένη διεθνή συγκυρία, καθώς χαλυβδώνει περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στους απόδημους και στη μητέρα - πατρίδα.

Αναμένεται να πει επίσης πως καθιστά την Ελλάδα πιο ισχυρή καθώς ενώνει τον οικουμενικό ελληνισμός εντός και εκτός των συνόρων της χώρας και γι’ αυτό θα ζητήσει την ψήφο όλων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Πηγή: ethnos.gr