Η συμπαράταξη της Αθήνας με τον Τραμπ και η στροφή του Μητσοτάκη α λα Άδωνις

Με όλα όσα συνέβησαν στο Ιράν, ξεχάσαμε (και δικαιολογημένα) τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή στη Βουλή κατά το «μπρα-ντε-φερ» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Νίκο Ανδρουλάκη μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο πρώτος για τα ενεργειακά.

Μου έκανε εντύπωση η πολύ επιθετική στάση του πρωθυπουργού έναντι της Χαριλάου Τρικούπη και στάθηκα σε δυο απανωτές αποστροφές του. Στην πρώτη ο Μητσοτάκης είπε προς το ΠΑΣΟΚ πως «δεν μετακομίζετε στο ΚΚΕ, σας παρακαλώ πολύ;

Έχετε ταυτιστεί που έχετε ταυτιστεί απόλυτα με την αριστερά, να δω τι άλλο θα ακούσω πια σε αυτή την αίθουσα».

Ο Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει αποφασίσει να στρίψει τελείως δεξιά, να υιοθετήσει αντι-αριστερή φρασεολογία και τελικά εμφανίζεται ως μια πιο ήπια εκδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη που επί μια και πλέον βδομάδα ούρλιαζε περί διαφόρων «κομμουνιστών».

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