Υπουργείο Εξωτερικών: Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες που ζουν στη Μέση Ανατολή

Δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες στο πλαίσιο της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ενεργοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που έκανε την Κυριακή (01/03).

Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067

Email Πρεσβείας: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/iraq

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253

Email.: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)

Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659

Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207

Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]

Website: http://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shorturl

Πηγή: ethnos.gr