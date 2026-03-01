Υπουργείο Εξωτερικών: Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες που ζουν στη Μέση Ανατολή

Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.
Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.
Στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή
Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067
Email Πρεσβείας: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/iraq
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9
Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477
Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/tehran
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820
Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/abu
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform
Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/amman
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true
Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282
Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/israel
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform
Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253
Email.: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform
Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/doha
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform
Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699
Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/kuwait
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog
Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)
Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659
Email Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/beirut
Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ
Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ
Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207
Ε-mail Πρεσβείας: [email protected] / Προξενικού Γραφείου: [email protected]
Website: http://www.mfa.gr/riyadh
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shorturl
Πηγή: ethnos.gr