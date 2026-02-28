Ιράν: «Θα κάνουμε τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν »

Όλα όσα αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν μετά τα πλήγματα από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σήμερα το πρωί είχαν ως στόχο την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών υποδομών και μη στρατιωτικών τοποθεσιών σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα».

«Η ανανεωμένη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να ανταποκριθεί αποφασιστικά.

Η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν υποκύψει ποτέ στην επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η αντίδραση του Ιράν θα είναι αποφασιστική και οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις εχθρικές τους ενέργειες»