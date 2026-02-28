Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λάμψει η αλήθεια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για την σημερινή ημέρα και τις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το συλλαλητήριο των Τεμπών

To δικό του μήνυμα έστειλε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στο μαζικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00.

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια. Ο κόσμος και εμείς οι συγγενείς δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία.

Σήμερα όλη η Ελλάδα – και όχι μόνο – είναι στο πόδι. Θέλω να παρακαλέσω την Αστυνομία να μην χρησιμοποιήσει δακρυγόνα, βία, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι.

Έχουμε έρθει όλοι ειρηνικά και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της δικαιοσύνης, να δικαιωθούν το παιδί μου, οι άνθρωποί μας, για το αυτονόητο».

