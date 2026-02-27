Ο «πόλεμος» Μητσοτάκη - Σαμαρά, μία κρυφή δημοσκόπηση και τα περίεργα των ελληνικών τραπεζών

Η άμεση παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα «στην πράξη και όχι στα λόγια», αποτελεί μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εξουδετερωθούν οι εκρηκτικές καταγγελίες του Αντώνη Σαμαρά.

Η αίσθηση που αποκομίζω είναι πως η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς η αμφισβήτηση των όρων της σύμβασης με τη Chevron αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής στρατηγικής.

Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις νομικές «γκρίζες ζώνες» στον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας ως βασικής πύλης εισόδου φυσικού αερίου για την Ευρώπη, θέλοντας να εμφανίσει τις συμφωνίες ως θωράκιση και όχι ως υποχώρηση.

αρά την απάντηση των κυβερνητικών κύκλων και την προσωπική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, το ρήγμα στο εσωτερικό της παράταξης δείχνει πλέον αγεφύρωτο. Μου λένε πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν θεωρεί το θέμα λήξαν και ετοιμάζει ήδη τη νέα του παρέμβαση, η οποία θα εστιάζει με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στις ρήτρες «αποχώρησης» από την υφαλοκρηπίδα.

Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να συντηρήσει την ένταση μέχρι την κύρωση των συμβάσεων στη Βουλή, αναγκάζοντας το Μαξίμου σε διαρκή απολογία.

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