Καρυστιανού στο OPEN: Ο Σταμάτης με πλησίασε ως εκπρόσωπος του Μητσοτάκη και ρώτησε τι χρειάζομαι (vid)

«Οι εκταφές είναι το πιο απλό παράδειγμα να καταλάβει κανείς την παραβατικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Φοβούνται ότι τα οστά θα μιλήσουν»

Για να υπάρξει ανεξάρτητη Δικαιοσύνη πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής της στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες». Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε θα έπρεπε να γραφτεί βιβλίο για το «έγκλημα στα Τέμπη» ενώ επισήμανε ότι την είχε πλησιάσει ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Σταμάτης, ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ερωτηθείσα από τον Σπύρο Χαριτάτο για το αν χάλασαν οι σχέσεις της με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, είπε: «Δεν χάλασε κάτι, βρεθήκαμε 56 οικογένειες σε μία δύσκολη κατάσταση και η συνεργασία είναι δύσκολη, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη, την ίδια δύναμη, την ίδια διάθεση».

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρυστιανού, «υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει. Ίσως θα πρέπει να γραφεί βιβλίο και να διδάσκεται ως μάθημα το έγκλημα των Τεμπών γιατί βάζοντας κάτω τα γεγονότα επιβεβαιώνεται η συγκάλυψη και γίνεται πιο έντονη με τον καιρό. Πρέπει να γίνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Προσπαθούμε για αυτό. Για να το αλλάξεις αυτό πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή».

Σχετικά με την καταγγελία για τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, είπε ότι αυτή δεν έγινε από μέσα. «Ήταν σκόπιμη κίνηση εκβιασμού για να μας φοβίσουν, προήλθε από την ίδια την ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ είναι ένα θέμα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και με βάση τον σκοπό της, να μαζεύει χρήματα και να τα βάζει στο ταμείο του κράτους. Είναι καθαρά θέμα του διοικητικού της ΑΑΔΕ ο έλεγχος που έγινε στο σωματείο κατά παράβαση των νόμων».

Η Μαρία Καρυστιανού διερωτήθηκε αν «πήγε η ΑΑΔΕ να δει τι έχει να γίνει στον συνεταιρισμό του Φραπέ που έχει να εκλεχθεί από το 2019; Έχει πάει να δει τα οικονομικά της ΝΔ; Στις καταστάσεις του 2025, αν ανοίξουμε το ταμείο της ΝΔ, έχει μέσα 9 εκατ. Έχει γίνει κανένας έλεγχος στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε ένα δις στο ελληνικό κράτος; Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Πιτσιλής;».

«Του έχουμε στείλει εξώδικο για να μας εξηγήσει τους λόγους προτεραιοποίησης και ελέγχου του συλλόγου. Ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση» τόνισε.

«Ήρθε εκπρόσωπος της κυβέρνησης να με ρωτήσει τι χρειάζομαι»

«Έχει έρθει εκπρόσωπος της κυβέρνησης για να μου προτείνει τι χρειάζομαι στον οποίο απάντησα αναλόγως» είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Καρυστιανού και συμπλήρωσε:

«Ήταν το 2023 και ήμουν γενικά ζορισμένη. Η απάντηση ήταν ότι όλοι χρειαζόμασταν τα παιδιά μας να τα έχουμε στο σπίτι, γιατί είναι το κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες».

«Το τι χρειάζεται ειπώθηκε 2-3 φορές. Απάντησα αυτό που έπρεπε να απαντήσω. Στο τέλος, μου λέει κυρία Καρυστιανού "εγώ τώρα τι θα γυρίσω να πω στον Κυριάκο; Τι θέλει η κυρία Καρυστιανού;" Απάντησα ότι "αν μπορεί ως γονέας να μας νιώσει και να μην ανακατευτεί στο θέμα του κυρίου Καραμανλή, να μην τον προστατεύσει". Μου λέει, "σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, δε θα στηρίξει τον κύριο Καραμανλή". Αυτό δεν έγινε και μετά από λίγο διάστημα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε αγκαλιά με τον κύριο Καραμανλή. Ήρθε αγκαζέ. Ήμασταν συγγενείς έξω από το Βελλίδειο με πανό και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Μου είπαν: Δεν επιτρέπεται, δεν είστε επιθυμητοί. Μήνες αφότου παραλάβαμε τα παιδιά μας σε σακούλες».

Σε ερώτηση του Σπύρου Χαριτάτου για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που την πλησίασε εκ μέρους του πρωθυπουργού, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Ήταν ο κύριος Σταμάτης. Που ξαναεμφανίστηκε στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι. Εμένα μου παρουσιάστηκε ότι ήρθε ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με εντολή του πρωθυπουργού. Ξέρω ότι συνάντησε όλους τους συγγενείς».

«Φοβούνται ότι τα οστά θα μιλήσουν»

«Θα μείνω όμως στο θέμα της των οικογενειών που μας επιτίθενται. Δεν το κατανοώ. Δημιουργούνται αμφιβολίες που πάντα είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Γιατί να δημιουργηθούν; Το θέμα των εκταφών είναι ένα δικό μας θέμα. Με ποιο δικαίωμα σχολιάζουν αν θέλω εκταφή; Ή τον δικό μα πραγματογνώμονα… Αυτά ωφελούν το κατηγορούμενο.

Οι εκταφές είναι το πιο απλό παράδειγμα να καταλάβει κανείς την παραβατικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Φοβούνται ότι τα οστά θα «μιλήσουν». Ήρθε ένας γονέας και χάλασε τη «σούπα». Η εισαγγελέας κυρία Παπαϊωάννου μας κοροϊδεύει επί 5 μήνες».

«Θέλω να δικαιώσω την κόρη μου»

«Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν ξέρω από τι ουσία κάηκε το παιδί μου. Θα πεθάνω και δε θα ξέρω; Το έγκλημα των Τεμπών έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία συμμορία που ξεκινάει από την κυβέρνηση.

Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας δε θέλει να ζει σε μία χώρα που κυριαρχεί η ανασφάλεια και η ατιμωρησία. Θέλει να δει μια άλλη Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι με το μέρος μας» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να δικαιώσω την κόρη μου», είπε με εμφανή συγκίνηση. «Απλό ακούγεται αλλά είναι όλη η αλήθεια μου. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση σάπια, είμαι σε αυτό το δρόμο που είμαι. Θέλουμε μια δίκαιη χώρα».

«Θα συνεχίσουμε, θα το πάμε μέχρι τέλους και θα πάμε και πολύ καλά. Στις 28/2/26 θα είμαστε πάλι στους δρόμους, να παρακαλέσω να είμαστε ως πολίτες. Χωρίς κόμματα. Ως άνθρωποι που θέλουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ραντεβού στις 12:00 να φωνάξουμε για το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη».

Πηγή: ethnos.gr