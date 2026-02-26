Τα ηχηρά «αδειάσματα» στον Άδωνη από κορυφαίους «γαλάζιους» κι ο νέος κολλητός του Καρανίκας

Άκουσα τον Νικήτα Κακλαμάνη να «αδειάζει» τον Άδωνη Γεωργιάδη για τις εικόνες στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου ο υπουργός Υγείας ούρλιαζε στον σιδηροδέσμιο γιατρό.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε μάλιστα πως στα δύο χρόνια που ήμουν υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα».

Είδα και τον Βασίλη Κικίλια να παίρνει σαφείς αποστάσεις και να δηλώνει πως «δεν μου άρεσε η εικόνα ενός συναδέλφου γιατρού με χειροπέδες. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τον χαρακτήρα του και κρίνεται από αυτό».

Δεν είναι αμελητέα μεγέθη οι συγκεκριμένοι και έχουν γνώση του τι τρέχει στο χώρο των νοσοκομείων.

Αφήστε που οι γαλάζιοι συνδικαλιστές στα νοσοκομεία έχουν έρθει σε δύσκολη θέση με τα επεισόδια στα οποία πρωταγωνιστεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω ως τι καλούν τον Νίκο Καρανίκα να μιλήσει σε τηλεοπτικά πάνελ προς υπεράσπιση του Άδωνι Γεωργιάδη; Εντάξει, είναι πια φίλος καρδιακός με τον υπουργό Υγείας και οι κακές γλώσσες λένε ότι βρήκε δουλειά εξ αιτίας του στο χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

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