Μητσοτάκης από Έβρο: «Θα αποκτήσουμε την είσοδο και έξοδο που μας αξίζει προς την Τουρκία»

«Με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων, ενώ συμπλήρωσε πως «η αλήθεια είναι πως η σημερινή εικόνα του Συνοριακού Σταθμού δεν μας τιμά ως χώρα».

Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρη Γαλανομάτη, για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

