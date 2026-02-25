Παραπέμπεται σε δίκη ο Βαρουφάκης για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών

Στον ορισμό δικασίμου κατέληξε η εισαγγελική έρευνα που προκλήθηκε από τις αναφορές του Γιάνη Βαρουφάκη σε συνέντευξή του στο YouTube στη χρήση ecstasy.

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως το 1989 στο Σίδνεϊ έκανε ecstasy.

H εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τις δηλώσεις που αφορούσαν προσωπικές του εμπειρίες στο Σίδνεϊ...πριν από 37 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή του ΜέΡΑ25, το οποίο κάνει λόγο για «ενίσχυση του εκφασισμού και απόδειξη χειραγώγησης». «Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη», αναφέρει το κόμμα.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Ενίσχυση του εκφασισμού και απόδειξη χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, η παραπομπή σε δίκη του Γιάνη Βαρουφάκη

Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση έλαβε διαστάσεις στις αρχές του έτους, μετά τη δημοσιοποίηση μιας διαδικτυακής συνέντευξης του Γιάνη Βαρουφάκη στη Γαία Μερκούρη. Σε αυτήν, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε σε μια εμπειρία που είχε με τη χρήση ecstasy το 1989 στο Σίδνεϊ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κ. Βαρουφάκης, αποκαλώντας τον «βλάκα». Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως τέτοιες αναφορές είναι επικίνδυνες για τους νέους, δηλώνοντας: «αν κάποιο παιδί πάρει ecstasy επειδή είδε αυτόν το βλάκα και πεθάνει; Ακόμα και μισό χάπι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, ανακοπή».

Οι αντιδράσεις του Άδωνι Γεωργιάδη είχαν ως αποτέλεσμα στις 7 Ιανουαρίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν οι αναφορές του κ. Βαρουφάκη συνιστούν το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών. Την Τρίτη (24/02), επιβεβαιώθηκε η παραπομπή του σε δίκη για τη συγκεκριμένη κατηγορία

Πηγή: ethnos.gr