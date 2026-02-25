«Δεν μου έτυχε ποτέ κάτι τέτοιο»: Κακλαμάνης και Κικίλιας αδειάζουν Άδωνη για την εικόνα του γιατρού με χειροπέδες

Την αντίθεσή τους στην εικόνα του γιατρού με χειροπέδες μέσα στο νοσοκομείο Νίκαιας, εξέφρασαν οι «γαλάζιοι» Νικήτας Κακλαμάνης και Βασίλης Κικίλιας.

Και οι δύο, επίσης, καταδίκασαν και τη συμπεριφορά όσων εμπόδισαν την είσοδο του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο.

«Χωρίς ‘ναι μεν, αλλά’ και αστερίσκους», όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλάμανης, ξεκαθάρισε ότι δεν του άρεσε η εικόνα με τον σιδηροδέσμιο γιατρό μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης λόγω «του εκρηκτικού χαρακτήρα του» έχασε τελικά το δίκιο του. Ο πρόεδρος της Βουλής καταδίκασε και τη συμπεριφορά όσων εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού στο νοσοκομείο.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι είναι απαράδεκτο «ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ένα νοσοκομείο να λέει δεν επιτρέπω στον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο», προσθέτοντας ότι «εάν λοιπόν ο Άδωνις σταματούσε εκεί, στο ότι κύριοι, όποιοι και αν είστε […] δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε έναν υπουργό να μπαίνει στον χώρο ευθύνης της δουλειάς του, θα είχε όλα τα δίκια με το μέρος του».

Σε άλλο σημείο, ο πρόεδρος της Βουλής είπε πως «στα δύο χρόνια που ήμουν υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα».

Κικίλιας: Δεν μου άρεσε η εικόνα του συναδέλφου με χειροπέδες

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος υπό την ιδιότητα του γιατρού αλλά και του πρώην υπουργού Υγείας, πήρε σαφείς αποστάσεις από τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

«Είναι ανεπίτρεπτο, δεν μπορώ να το δεχθώ, ότι δεν μπορεί ένας υπουργός Υγείας ή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος να μπει σε ένα νοσοκομείο», τόνισε αρχικά ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο OPEN, καταδικάζοντας τα επεισόδια κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη.

Σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται ο νυν υπουργός για το ύφος του, σημείωσε: «Μπορεί να αρέσει η πολιτική του Άδωνη Γεωργιάδη, μπορεί σε κάποιους άλλους να μην αρέσει. Μπορεί να είναι οξύς, μπορεί να αισθάνονται κάποιοι ότι προκαλεί με τον τρόπο που ρητορεύει... Σε τίποτα όμως από όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρχει χειροδικία».

Ωστόσο, ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον τρόπο σύλληψης του γιατρού μέσα στον εργασιακό του χώρο: «Αν με ρωτάτε, η εικόνα ενός γιατρού μέσα στο νοσοκομείο με χειροπέδες, όχι δεν μου αρέσει. Η ΕΛΑΣ έπρεπε, αν πίστευε πως έπρεπε να τον συλλάβει, να τον οδηγήσει στον εισαγγελέα χωρίς αυτές τις εικόνες. Δεν μου άρεσε η εικόνα ενός συναδέλφου γιατρού με χειροπέδες. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τον χαρακτήρα του και κρίνεται από αυτό».

