Το εξαήμερο σόου του Άδωνι για τη Νίκαια και το «ελεύθερο» που του έχει δώσει το Μαξίμου

Τρίτη σήμερα και βρισκόμαστε αισίως στην έκτη μέρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης κυριαρχεί στην επικαιρότητα με τα καμώματά του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και τις τηλεοπτικές εκπομπές και οδύρεται πως τον χτύπησαν, πως τον έφτυσαν και τον τραμπούκισαν «κομμουνιστές» γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι.

Δεν περίμενα κοτζάμ υπουργός να παριστάνει το θύμα, ιδίως αφού μπούκαρε με πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και των ΥΜΕΤ, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και δεν περίμενα από έναν πρωτοκλασσάτο υπουργό να ανεβάζει παραπλανητικές φωτογραφίες από τις δήθεν βιαιοπραγίες εναντίον του.

Θα προσπαθήσω να συμβάλω στην αποκατάσταση των πραγμάτων και επιγραμματικά θα αναφερθώ στη χρονολογική αποτύπωση των γεγονότων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε στο υποστελεχωμένο Νοσοκομείο της Νίκαιας, για να κάνει δήθεν κάτι εγκαίνια σε ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη σοβαρά προβλήματα, στάζουν τα ταβάνια κλπ. Πήρε μαζί τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, που χρησιμοποιούνται κανονικά στην καταστολή της βαριάς ένοπλης εγκληματικότητας (ναρκέμποροι, μαφίες κλπ) και προσπάθησε μαζί με άνδρες των ΜΑΤ να ανοίξει δίοδο και σπάσει την συγκέντρωση εργαζομένων στην είσοδο του κτιρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr