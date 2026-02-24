Απαγορευτικό στα social media για τους κάτω των 15 – Τα φίλτρα, το kids wallet και η ευθύνη των γονέων

Με το κατέβασμα της εφαρμογής Kids Wallet που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία, σε πολύ λίγο διάστημα, οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων από 15 ετών και κάτω, θα διασφαλίσουν την απαγόρευση δημιουργίας και διατήρησης προσωπικού λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ιδιωτικής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αυτή θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική φιλοσοφία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, για την οποία έχουν εργαστεί τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, η οποία θα παρουσιαστεί είτε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη μεθαύριο Πέμπτη, είτε σε ειδική εκδήλωση για την ανάδειξή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει από το Νέο Δελχί την ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας που έχει στόχο την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό αλλά και από τους ευρύτερους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων από 15 ετών και κάτω θα είναι καθολική και δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως πχ η γονική συναίνεση, όπως προβλέπεται σε άλλες χώρες που έχουν ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη στιγμή που ο γονέας ή κηδεμόνας κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή σε όλες τις συσκευές ( κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ κα ) που χρησιμοποιεί ο έφηβος, θα γίνεται αυτόματος αποκλεισμός, μέσω της λειτουργίας του «age verification”, το οποίο, επίσης ήδη λειτουργεί.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και έχει θέσει σε εφαρμογή τόσο το kids wallet όσο και το age verification, οπότε οι πιθανότητες ένας έφηβος να «ξεγελάσει» το σύστημα είναι μηδενικές, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η διαφορά του σχεδιασμού της Αθήνας σε σχέση, για παράδειγμα, με το αντίστοιχο που υιοθέτησε η Αυστραλία, που πήρε πρώτη την πρωτοβουλία παγκοσμίως, είναι ότι η ηλικία των χρηστών δεν θα επιβεβαιώνεται από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά από την εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα ενεργοποιεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πέραν των κοινωνικών δικτύων, ο σχεδιασμός προβλέπει την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την έκθεσή τους σε πλατφόρμες τζόγου, πώλησης καπνικών προϊόντων, αλκόολ αλλά και online γνωριμιών και σεξ, όπως το Tinder.

Στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι θεωρούν δεδομένη τη συνεργασία των κοινωνικών δικτύων, καθώς τους προηγούμενους μήνες, υπήρξαν αλλεπάλληλες επικοινωνίες των ευρωπαϊκών υπηρεσιών με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες στην πλειονότητά τους εμφανίστηκαν απολύτως πρόθυμες να εργαστούν για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται κυρώσεις για τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ( πχ διοικητικά πρόστιμα κα. ), αλλά και η υποχρέωση που θα έχουν οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων να ενσωματώσουν την επαλήθευση του Kids Wallet ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.

Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τους ήδη εγγεγραμμένους ανήλικους χρήστες, ενώ στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και περιοριστικά μέτρα για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών.

Επίσης, θα δίνεται έμφαση στην ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για τις βλαπτικές συνέπειες της υπέρχρησης των σόσιαλ μίντια, αλλά και στη συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών και γονέων.

