Ο συνεργάτης του Τσίπρα που νιώθει άβολα και η έκπληξη με Πλεύρη στον Δήμο Αθηναίων

Ο Αλέξης Τσίπρας χτες παρουσίασε την «Ιθάκη» του στη Λάρισα. Προφανώς δεν θα μπορούσαν να λείπουν αναφορές και για τον Στουρνάρα και την εποχή της δύσκολης συνύπαρξής των δύο στην πρωθυπουργία και την κεφαλή της ΤτΕ αντίστοιχα.

Θα είχε βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω την άποψη ορισμένων συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού για τα όσα ισχυρίστηκε ο Στουρνάρας. Θα ήθελα ας πούμε να ακούσω τι έχει να πει ο Γιώργος Χουλιαράκης, που βρισκόταν σε κρίσιμο πόστο την επίμαχη περίοδο και σήμερα κατέχει θέση στην Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι, όμως ο μόνος.

Θυμάμαι μάλιστα πως το 2023, όταν ο Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε συναντήσει τον Στουρνάρα, ο δεύτερος είχε επιλέξει να συμπεριλάβει στην αντιπροσωπεία της ΤτΕ τρία - τέσσερα πρόσωπα που εργάζονταν πλέον κοντά του και είχαν θητεύσει σε στελεχικές θέσεις στην κυβέρνηση Τσίπρα, προκαλώντας σχόλια για την σημειολογία της επιλογής.

