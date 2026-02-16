ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαϊδης - Η δήλωση που προκάλεσε οργή

Εκτός ΠΑΣΟΚ τίθεται ο βουλευτής Λέσβου του κόμματος Παναγιώτης Παρασκευαϊδης για τις δηλώσεις του περί τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη στάση του κόμματος.

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί «με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα.

