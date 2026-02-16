Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα Στουρνάρα - Τσίπρα και ο Άδωνις που δεν χάνει ευκαιρία να την πέσει στον Δένδια

Η... βίαιη επιστροφή στα χαρακώματα για Τσίπρα και Στουρνάρα προκαλεί ερωτήματα. Οι δύο άνδρες έδειχναν τα τελευταία χρόνια να έχουν βρει έναν κώδικα συνύπαρξης.

Πάντως η σπουδή του Γιάννη Στουρνάρα να ανοίξει το κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής και των πιέσεων στη σύζυγό του, δημιουργεί, όσο νάναι σοβαρά ερωτήματα: Πρόκειται για μια προσωπική ανάγκη δικαίωσης τώρα που νιώθει πανίσχυρος ενόψει της νέας του θητείας, ή μήπως η κίνηση αυτή είναι ένα «καρφί» στο προφίλ του ώριμου ηγέτη που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ο Τσίπρας, επιχειρώντας να ναρκοθετήσει την επιστροφή του στην ελληνική πολιτική σκηνή;

Η αναζωπύρωση της βεντέτας Τσίπρα-Στουρνάρα μυρίζει έντονα παρασκήνιο και προεκλογικές σκοπιμότητες, καθώς η «ομερτά» ετών καταρρέει.

