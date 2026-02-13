Ο ακούνητος Γιάννης Παναγόπουλος και το νέο ματς στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς». Δεν χρειάζεται να αναπαράγω κάποια άλλη φράση του Γιάννη Παναγόπουλου για να καταλάβει κανείς τι στάση θα κρατήσει.

Πώς θα διαχειριστεί την υπόθεση με τα έργα κατάρτισης και τα εκατομμύρια που πετούσαν σαν πουλάκια πάνω από την ΓΣΕΕ, καταλήγοντας σε ιδιωτικές εταιρίες και τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και εταιριών.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας αρνήθηκε τα πάντα, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά έφτασε στο σημείο να πει με νόημα πως «δεν είναι τυχαίο όλα άρχισαν όταν ήμουν στη Βουλή και τέθηκε το θέμα για τις συλλογικές συμβάσεις». Σε λίγο θα πει ευθέως ο επί εικοσαετία πρόεδρος πως τον χτυπούν εργοδοτικά συμφέροντα...

Πέρα πάντως από την προσωπική του υπόθεση, ο Παναγόπουλος δεν δείχνει να έχει την παραμικρή επίγνωση της πλήρους απουσίας του από τα προβλήματα των εργαζομένων. «Ως πρόεδρος οφείλω να προστατεύσω τους εργαζόμενους, τις δομές και την ίδια την οργάνωση, όπως έκανα και την πιο δύσκολη εποχή των μνημονίων» είπε χαρακτηριστικά.

