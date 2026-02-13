Νέα αποκάλυψη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλα 8 κυβερνητικά στελέχη στο μικροσκόπιο για το σκάνδαλο

Μια νέα αποκάλυψη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε το φως της δημοσιότητας. Οι "Αδιάφθοροι" της ελληνικής αστυνομίας, εξετάζοντας ηχητικές καταγραφές, εντόπισαν στοιχεία δυνητικά επιβαρυντικά για οκτώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους νυν και πρώην υπουργούς.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων "ΤΑ ΝΕΑ" και "ΤΟ ΒΗΜΑ", Βασίλη Λαμπρόπουλο, πρόκειται για ξεχασμένη" ουσιαστικά έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που είχε γίνει την περίοδο 2021-2022, προτού αναδειχθεί πρόσφατα το σκάνδαλο.

Τότε είχαν εξεταστεί 140 CD, είχαν καταγραφεί 140 CD, είχαν εξεταστεί και παρακολουθηθεί 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνη την περίοδο και είχαν παρακολουθηθεί συνολικά 44 τηλέφωνα.

Αυτή η υπόθεση, αυτή η έρευνα δεν είχε αναδείξει τίποτα, είχε οδηγηθεί στα συρτάρια δικαστικών λειτουργών και όταν υπήρξε η νεότερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προέκυψαν από την περίοδος 2024-25 τα νεότερα στοιχεία, όπως αποκαλύπτουν και "ΤΑ ΝΕΑ", γύρισε η έρευνα αυτή και σε αυτή την υπόθεση του 2021-2022, όπου αναδείχθηκαν νέα δεδομένα από τις συνομιλίες, πρόσεξαν τι ακριβώς έλεγαν.

Πλέον έχουν αναδειχθεί ευθύνες όπως φαίνεται, οκτώ κυβερνητικών στελεχών που ζητούσαν διάφορες χάρες, ρουσφέτια, παρεμβάσεις κτλ.

Στα χέρια του "ελληνικού FBI" τα στοιχεία

Επίσης αποκαλύπτεται ότι τα εν λόγω νέα στοιχεία με τις πλήρεις αναλύσεις των συνομιλιών την περίοδο 2021-2022 στάλθηκαν τις τελευταίες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Οικονομική Αστυνομία του "ελληνικού FBI". Προκειμένου να προσδιορισθεί από αυτές τις χαριστικές πράξεις, παρεμβάσεις, ύποπτες συνεννοήσεις που αναδεικνύονται σε συνομιλίες, σε ποια παρανομία οδήγησαν, σε ποια ακριβώς απώλεια κοινοτικών πόρων. Οπως και τι ακριβώς συνέβη με τους φακέλους των επιδοτούμενων που είχαν την "άνωθεν βοήθεια". Αυτή η έρευνα για την οικονομική επίπτωση των "παράνομων συνεννοήσεων" αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα.

Στον ίδιο φάκελο θα ενταχθούν και τα δεδομένα προγενέστερης έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας που ερεύνησε επίσης ποιος ήταν ο οικονομικός αντίκτυπος από τις παρεμβάσεις δέκα βουλευτών (οκτώ της ΝΔ, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ) που ακούγονται στην ήδη γνωστοποιημένη δικογραφία που στάλθηκε στη Βουλή να ζητούν διάφορες χαριστικές πράξεις. Δηλαδή αθροιστικά μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να σταλούν από την ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πλήρη δεδομένα (συνομιλίες, στοιχεία συναλλαγών κ.λπ.) για τουλάχιστον 15-18 πολιτικά πρόσωπα.

Οι δύο έρευνες που αλληλοσυμπληρώνονται

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν δύο έρευνες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η πρώτη την περίοδο από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 ύστερα από καταγγελίες που υπήρξαν στην ΕΛ.ΑΣ. με βάση μία καταγγελία, όπου αναφερόταν πως "είμαστε μερικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι εκτός του ότι έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά παράπονα και ενοχλήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θέλουν τη βοήθειά μας και κατά συνέπεια τη δική σας, γιατί έχει καταστραφεί η ζωή τους με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις".

Στη σχετική έρευνα υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων υπόπτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν υπήρξε αναζήτηση παραστατικών συναλλαγών, καθώς θεωρήθηκε ότι "αυτό θα οδηγούσε σε μοιραίες διαρροές και σε επιφυλακτική στάση των υπόπτων".

Τότε υπήρξε και αποτυχημένη προσπάθεια των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. να συνεννοηθούν με επιτελείς του υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να τοποθετηθούν "κοριοί" στα γραφεία υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο φαίνεται να υπήρξαν παρεμβάσεις, πληροφόρηση υπόπτων και η σχετική έρευνα – από την οποία αντλήθηκαν προσφάτως αξιοποιήσιμα στοιχεία – σταμάτησε πρόωρα. Με τη σχετική δικογραφία να υποβάλλεται, χωρίς δικαστική συνέχεια, στην Εισαγγελία Αθηνών.

Η δεύτερη έρευνα από τους "αδιάφθορους" της ΕΛ.ΑΣ. διενεργήθηκε από τις αρχές φθινοπώρου 2024 έως το καλοκαίρι του 2025 με την εντολή και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χωρίς σε αυτή τη δεύτερη φάση να διαρρεύσει οτιδήποτε. Πρόκειται για τη δικογραφία που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην απομάκρυνση υπουργών κ.λπ.

