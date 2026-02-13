Στα άκρα: Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε SMS προς τον Χρυσοχοΐδη για τον Γεωργιάδη - «Πήγε με ρόμπα στο ΑΤ κι έγινε ρεζίλι»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλουο δημοσίευσε μήνυμα που έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με το οποίο τον πληροφόρησε ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατατέθηκε από την ίδια, κατά παράβαση του απορρήτου και της νομιμότητας, όπως καταγγέλλει.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προέβη σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή, όπου με τον Άδωνι Γεωργιάδη αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Η ίδια έκανε λόγο για «παρακράτος», καθώς υποστήριξε πως ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε απόρρητα της προδικασίας και του έδωσε και αναφορά για την παρουσία ακόμα και την ενδυμασία πολιτικής του αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού».

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Η απάντηση Γεωργιάδη μέσω X

Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

Το βράδυ αναφέρθηκε στο περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο One, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Εκνευρίστηκα όχι τόσο με αυτά που έλεγε, αλλά επειδή με διέκοπτε ασταμάτητα. Ξεκίναγα να πω ένα επιχείρημα και φώναζε από κάτω. Μέσα στα πολλά κουσούρια που έχει, είναι απαίσια σε όλα της, είναι και πολύ ανάγωγη. Είναι μία γυναίκα βαθιά προβληματική. Η γυναίκα αυτή, έχει κάνει το αμίμητο. Έχει πάει στη Γαλλία, υπερασπιζόμενη τον φίλο του Πούτιν τον Βινίκ, τσακώνεται με τους Γάλλους δικαστές, οι Γάλλοι δικαστές διακόπτουν τη δίκη, αυτή μένει μέσα στην αίθουσα, φεύγουν, πάνε στην απέναντι αίθουσα, κλειδώνουν την πόρτα, διορίζουν στον Βίνικ άλλον δικηγόρο, αυτή μένει απ'έξω, βαράει την πόρτα, δεν της ανοίγουν, καταδικάζουν σε έκδοση στην Αμερική τον Βίνικ απουσίας της Κωνσταντοπούλου. Οι Γάλλοι δικαστές δεν την άντεξαν και έφυγαν και πήγαν σε άλλη αίθουσα».

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι η εικόνα η δική μου να φωνάζω στη Βουλή δεν είναι σωστή. Αλλά σήμερα τσακωνόταν με τον Γεωργαντά, με την Κεραμέως, με εμένα. Με εμένα δε, τσακώθηκε εν τη απουσία μου. Άρχισε να με βρίζει, εγώ είχα πάρα πολλή δουλειά και άρχισε να χτυπάει το κινητό μου, μου έστελναν βίντεο που με έλεγε 'ελεεινό υποκείμενο'. Την πρώτη φορά είπα να μην πάω να της απαντήσω, τη δεύτερη φορά μπαμ μπαμ, ε την τρίτη δεν είμαι και κανένας Γκάντι. Πήρε τρεις φορές τον λόγο και τρεις φορές με έβρισε».