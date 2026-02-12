Πέθανε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πατέρας της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 78 ετών ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος είχε διατελέσει για χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα, γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Την περίοδο 1976-1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και του 1990.

Το διάστημα 2002-2004 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν επανήλθε στην ενεργό πολιτική.

Κατά τη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε στη θέσπιση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την κακοποίηση και ειδικότερα για την ενδοοικογενειακή βία, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς ρυθμίσεις στο ελληνικό δίκαιο.

Παράλληλα ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα, με έργα που αφορούν το δίκαιο, την πολιτική και την ιστορία, μεταξύ των οποίων τα «The Formation of Contracts», «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια», «Η Ευρώπη των Δέκα», «Με την Παράδοση στην Ανανέωση», «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992», «Οδοιπορικό στην Κορινθία», «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα», «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής», «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» και «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930».

Το 2019 προχώρησε στη δωρεά της προσωπικής του συλλογής νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο. Η συλλογή περιλαμβάνει 3.745 νομίσματα από την αρχαιότητα έως τους μεσαιωνικούς χρόνους, καλύπτοντας αρχαίες ελληνικές, ελληνορωμαϊκές, ρωμαϊκές, υστερορωμαϊκές, βυζαντινές και μεσαιωνικές περιόδους. Το 2023, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και τεκμηρίωσης, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα – χρυσά, αργυρά νομίσματα και ένα αρχαίο δελφινόσχημο – τα οποία εκτίθενται στο μουσείο.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη, και απέκτησαν μία κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».