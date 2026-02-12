Η unfair υποδοχή του Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον υπουργό Τουρισμού και η ανακατωσούρα στο ΠΑΣΟΚ

Όπως σας τα 'πα έγιναν τα πράγματα στην Άγκυρα χτες, όπου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεφαλής μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου από την Ελλάδα.

Αντί άλλης ανάλυσης, θα αρκεστώ στο εξής: Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας, μαζί με τον δήμαρχο της Άγκυρας και τον νομάρχη της περιοχής.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σχολίασε πως «ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού δεν ήταν ο αρμόδιος» για την υποδοχή. Κομψό το σχόλιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δηκτικό. Για ποιους, δεν ξέρω...

Αργότερα, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε. Την παγωμάρα του αεροδρομίου αντικατέστησε η θερμή υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας.

Ο σύντομος διάλογος μπροστά στις κάμερες, με το τυπικό «όλα καλά;» του Πρωθυπουργού και την απάντηση «πολύ καλά» του Τούρκου προέδρου, ήταν η απαραίτητη βιτρίνα πριν οι πόρτες κλείσουν για την ουσία.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μια χειραψία με νόημα, επιχειρώντας να συντηρήσουν το αφήγημα των «ήρεμων νερών», την ώρα που το παρασκήνιο της συνάντησης φλεγόταν από τα ανοιχτά μέτωπα.

