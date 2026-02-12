Οι παράλληλοι μονόλογοι Μητσοτάκη - Ερντογάν διασφάλισαν τα ήρεμα νερά

Ως μία αποστολή ανάδειξης θετικού κλίματος και συνέχισης των «ήρεμων νερών» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, η πρώτη μετά από 17 μήνες για τους δύο ηγέτες, όπου δεν έγινε καμία πρόοδος όσον αφορά τον πυρήνα της ελληνοτουρκικής διαφοράς.

Ερντογάν και Μητσοτάκης στις κοινές τους δηλώσεις, οριοθέτησαν ο καθένας το χώρο μέσα στον οποίο κινείται και τις «κόκκινες γραμμές» τους, χωρίς να ξεφύγουν ούτε στο ελάχιστο από το ελεγχόμενο πλαίσιο το οποίο ήταν πολύ καλά προετοιμασμένο και εμφανώς συμφωνημένο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι για την Ελλάδα υπάρχει μία και μοναδική διαφορά που μπορεί να πάει ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου και είναι μόνο η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις Ερντογάν για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, o πρωθυπουργός είπε ότι είναι η ώρα να αρθεί κάθε απειλή «δείχνοντας» το casus belli που βρίσκεται σε ισχύ από το 1995. Και μάλιστα, εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει έμφαση στην πολύ καλή σχέση που έχει με τον Τούρκο Πρόεδρο ο οποίος τον είχε αποκαλέσει «αδερφό» νωρίτερα, ανέσυρε ένα σύνθημα του γαλλικού Μάη του ‘68: «Αν όχι τώρα, πότε»;

Το αυτί του Ερντογάν δε φάνηκε να ιδρώνει ιδιαίτερα, καθώς είχε ήδη μιλήσει για διαφορές πολύπλοκες στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για «αλληλένδετα προβλήματα», μία αποστροφή που περικλείει όλες τις παράνομες και μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας έναντι της χώρας μας: τη λύση-πακέτο που επιδιώκει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ανυπόστατου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Πρωθυπουργός απάντησε στον Ερντογάν και για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι θέμα που έχει λυθεί με τη Συνθήκη της Λωζάννης, όπως και το θέμα της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και άρα δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση, πόσο μάλλον για διαπραγμάτευση.

Παρά το γεγονός ότι στα ουσιώδη, παρακολουθήσαμε δύο παράλληλους μονολόγους και οι δύο ηγέτες έδειξαν ότι για την ώρα, δε θέλουν να διαταράξουν το στάτους κύβο της ελληνοτουρκικής σχέσης και προσέγγισης, με τον Κυριάκος Μητσοτάκη να δίνει μεγάλη έμφαση στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, υποστηρίζοντας ότι έτσι έχουν αποφευχθεί κρίσεις στο παρελθόν, κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο και σε ένα έμμεσο μήνυμα προς όσους τον κατηγορούν για αυτή τη στρατηγική είπε ότι θα συνεχίσει με την Τουρκία στην ίδια τροχιά.

Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώθηκε όλο το ρεπορτάζ της προηγούμενης περιόδου για τις χαμηλές προσδοκίες αυτής της συνάντησης, όπου στο τέλος παρακολουθήσαμε δύο παράλληλους μονολόγους περιγραφής των «κόκκινων γραμμών» των δύο χωρών, σε θερμό και φιλικό κλίμα μεν, χωρίς κάτι απτό δε.

Στην ερώτηση «και τώρα τι»;, η κυβέρνηση, θεωρεί ότι πέτυχε αυτό που ήθελε. Μία παράταση της δέσμευσης για καλό κλίμα και ήρεμα νερά, που φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση είναι μία win-win κατάσταση, γιατί συμφέρει και την Τουρκία που έχει ουκ ολίγα μέτωπα ανοιχτά και μπορεί να εστιάσει αλλού.

Πάντως, το γεγονός ότι δεν «άγγιξαν» σε μεγάλο βάθος την καρδιά των ελληνοτουρκικών, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αιασιοδοξίας για την επόμενη μέρα. Και αυτό, γιατί αυτά τα χαμόγελα μπορούν εύκολα να «παγώσουν» σε περίπτωση που οι μεγάλες διαφορές των δύο, δοκιμαστούν στο πεδίο, με τα σχέδια της Αθήνας να προχωρούν και μάλιστα γρήγορα στα θέματα της ενέργειας.

Σε αυτή τη συνάντηση Διακήρυξη των Αθηνών δεν είχαμε, είχαμε όμως επτά συμφωνίας για θέματα χαμηλής πολιτικής που για την Αθήνα εκτιμάται ότι έχουν τη σημασία τους για τι δημιουργούν κουλτούρα και προετοιμάζουν το έδαφος για τη στιγμή που οι συνθήκες θα…ωριμάσουν και οι ηγέτες θα «αγγίξουν» τα ευαίσθητα θέματα, για τα οποία ήταν σαφές ότι η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες είναι πολύ μεγάλη.

Αυτή τη στιγμή, σίγουρα κοινό έδαφος δεν υπάρχει και για αυτό επικέντρωσαν περισσότερα σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, για το οποίο ο Μητσοτάκης είπε ότι έχει γίνει πρόοδος, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 60% αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσαν να αποφευχθούν τραγωδίες όπως η τελευταία στην Χίο.

Επόμενο ραντεβού δεν υπάρχει, αλλά η σχέση ανανεώθηκε ακόμη και αν κανένας από τους δύο δεν έκανε μισό βήμα πίσω από τις πάγιες κόκκινες γραμμές του. Και παραμένει δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής.

Πηγή: ethnos.gr