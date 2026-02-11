Ερντογάν: «Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο»

Σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (11.02.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για συνέχιση του διαλόγου και για «κοινό έδαφος» που, όπως είπε, δημιουργούν οι συμφωνίες των δύο πλευρών για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Αγκυρα θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια» για την ενίσχυση του εμπορίου, ενώ ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι θέσεις των δύο χωρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «με ικανοποίηση» διαπίστωσε σύγκλιση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι από το 2023. «Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο» ανέφερε.

Στις δηλώσεις του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έθεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητήματα που, κατά την τουρκική πλευρά, αφορούν τις ελευθερίες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το ευρύτερο ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Αγκυρα απορρίπτει τις αποφάσεις του Ισραήλ που, όπως είπε, οδηγούν σε επέκταση και εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του στη Δυτική Οχθη, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τουρκίας απέναντι σε κινήσεις που μεταβάλλουν επί του πεδίου την κατάσταση στην περιοχή.

