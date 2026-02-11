Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ακολουθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγο πριν τη συνάντηση οι δύο ηγέτες είχαν έναν σύντομο διάλογο ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο εξής:

Κ. Μητσοτάκης: Γεια σας κ. Πρόεδρε

Ρ.Τ. Ερντογάν: Γεια σας

Κ. Μητσοτάκης: Όλα καλά;

Ρ.Τ. Ερντογάν: Πολύ καλά!

Λίγο μετά τις 14:15 έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τον υποδέχθηκαν ο τούρκος υπουργός Τουρισμού, ο αντιδήμαρχος και ο Νομάρχης Άγκυρας.

Νωρίτερα μιλώντας στο τουρκικό κοινοβούλιο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην επίσκεψη, λέγοντας ότι «στόχος είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή».

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο στην ελληνική αποστολή.

