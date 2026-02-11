Η απουσία του Δένδια από την Άγκυρα και οι λόγοι της επίθεσης του Μαξίμου στον Βενιζέλο

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τίποτα εντυπωσιακό σήμερα από την συνάντηση των Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα, παρά το γεγονός πως ο πρωθυπουργός θα πάρει μαζί του μεγάλο κλιμάκιο υπουργών.

Θα ακουστούν από την ελληνική πλευρά τα γνωστά, πως δηλαδή η χώρα μας συζητά μόνο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, οι Τούρκοι θα θέσουν ζητήματα όπως την αποστρατικοποίηση των νησιών μας και όλοι θα επιστρέψουν στις δουλειές τους «νικητές».

Μπορεί πάντως οι σχέσεις των δύο χωρών να μην είναι και οι καλύτερες, αλλά οι μέθοδοι που ακολουθούν οι Αμερικάνοι επιβάλλουν ηρεμία. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας της αμερικάνικης Chevron με την κρατική Turkish Petroleum για κοινή έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με απλά λόγια, μην ακούτε τους «δεκάρικους» των εδώ κυβερνώντων πως «απομονώνεται η Τουρκία» και άλλα τέτοια. Οι Αμερικάνοι, όπως κάνουν μπίζνες εδώ, κάνουν και στη γείτονα. Όλα τα άλλα είναι «άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε».

Από την κυβερνητική αποστολή θα λείπει ο Νίκος Δένδιας, που θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι η απουσία του είναι βολική για διάφορους λόγους.

Ο Δένδιας έχει γίνει στόχος πολλών κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στην Τουρκία και η εμφάνισή του στην Άγκυρα θα δημιουργούσε -όπως και να το κάνουμε- αίσθηση. Από την άλλη η παρουσία του Έλληνα υπουργού Άμυνας στην τουρκική πρωτεύουσα δεν θα προσέθετε κάτι στο προφίλ του «σκληρού» που θέλει να οικοδομήσει. Οπότε όλοι θα είναι ευχαριστημένοι.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr