Σπαρτιάτες: Αθωώθηκαν οι 12 πρώην βουλευτές και ο Ηλίας Κασιδιάρης

Η υπόθεση είχε επιστρέψει στο ακροατήριο μετά από έφεση του εισαγγελέα Εφετών.

Ομόφωνα αθωώθηκαν οι 12 πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών και ο έγκλειστος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, από την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογέων, με το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας να εκδίδει νέα απαλλακτική απόφαση.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Δικαιοσύνη κρίνει αθώους τους κατηγορούμενους για το συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Η υπόθεση επανήλθε προς εκδίκαση έπειτα από αυτεπάγγελτη έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών κατά της πρωτόδικης απόφασης. Έτσι, οι 12 πρώην βουλευτές και ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκαν εκ νέου στο εδώλιο, αντιμετωπίζοντας την ίδια κατηγορία.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε και πάλι ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων, καταλήγοντας σε ομόφωνη απαλλαγή.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει μετά από έρευνα της πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία βασίστηκε σε δημόσιες δηλώσεις του τότε προέδρου των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, περί ύπαρξης υποκρυπτόμενης ηγεσίας στο κόμμα.

Πηγή: ethnos.gr