Οι «ουρές» της υπόθεσης Παναγόπουλου – Στρατινάκη και η επιστροφή των «ασώτων» στην Χαριλάου Τρικούπη

Μου λένε πως οι ελεγκτές ετοιμάζονται να ξεσκονίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία στενών συγγενών των εμπλεκομένων, αναζητώντας κρυμμένη ωφέλεια ή μεταφορά μαύρου χρήματος σε πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Η λογική είναι απλή: αν το χρήμα δεν εντοπίζεται στους «εγκεφάλους», τότε μπορεί να είναι βαθιά κρυμμένο σε οικογενειακές θυρίδες και αγορές ακινήτων στο όνομα συζύγων ή παιδιών.
Το πραγματικό «ζουμί» όμως βρίσκεται στην επέκταση της έρευνας προς τα πάνω. Μου λένε πως στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον και μικρότερες εταιρείες-δορυφόροι που «τσίμπησαν» κομμάτι από την πίτα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά κυρίως τα πρόσωπα που έβαζαν τις τελικές υπογραφές.
