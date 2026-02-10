Οι «ουρές» της υπόθεσης Παναγόπουλου – Στρατινάκη και η επιστροφή των «ασώτων» στην Χαριλάου Τρικούπη

Σύμφωνα με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου λοιπόν, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν σταματά στους έξι πρωταγωνιστές, αλλά απλώνει τα δίχτυα της και στους «δικούς τους ανθρώπους».

Μου λένε πως οι ελεγκτές ετοιμάζονται να ξεσκονίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία στενών συγγενών των εμπλεκομένων, αναζητώντας κρυμμένη ωφέλεια ή μεταφορά μαύρου χρήματος σε πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Η λογική είναι απλή: αν το χρήμα δεν εντοπίζεται στους «εγκεφάλους», τότε μπορεί να είναι βαθιά κρυμμένο σε οικογενειακές θυρίδες και αγορές ακινήτων στο όνομα συζύγων ή παιδιών.

Το πραγματικό «ζουμί» όμως βρίσκεται στην επέκταση της έρευνας προς τα πάνω. Μου λένε πως στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον και μικρότερες εταιρείες-δορυφόροι που «τσίμπησαν» κομμάτι από την πίτα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά κυρίως τα πρόσωπα που έβαζαν τις τελικές υπογραφές.

