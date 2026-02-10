Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος – Ποιος είναι ο «Στίβεν» που τον στρατολόγησε

Ενώπιον του Αεροδικείου Αθηνών απολογείται σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κατάσκοπος, διαρρέοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες στην Κίνα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο σμήναρχος μεταφέρθηκε στο Αεροδρικείο λίγο πριν τις 9.30 το πρωί.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και των ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πλήρες δίκτυο επαφών του κατηγορούμενου και να εντοπίσουν πιθανούς συνεργούς.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ και στρατιωτικούς κύκλους, το κατηγορητήριο σε βάρος του σμηνάρχου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς βασίζεται σε πολύμηνη συλλογή πληροφοριών, αλλά και σε ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία εξακολουθούν να ανακτούν και να αναλύουν οι ειδικοί ερευνητές.

Ο 54χρονος κρατείται στα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα, όπου και προετοίμασε την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να επαναλάβει ενώπιον του ανακριτή όσα ανέφερε προανακριτικά, όταν και αποδέχθηκε την ενοχή του για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Μάλιστα, φέρεται να έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε, λέγοντας πως χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν». Ωστόσο, τα στελέχη της ΕΥΠ εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του φέρεται να ξεκίνησε το 2025, έπειτα από καθοριστική συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.

Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές αναλύσεις, με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, όσο ενισχυόταν η μεταξύ τους εμπιστοσύνη, η συνεργασία κλιμακώθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα υψηλής εθνικής σημασίας, μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών επικοινωνίας.

Ο φερόμενος σύνδεσμος, ο «Στίβεν», κατέθετε, σύμφωνα με την ομολογία του σμηνάρχου, 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο σε ψηφιακό πορτοφόλι, εγκατεστημένο σε μυστικό κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Για να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός φέρεται να έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, από 200 έως 300 ευρώ, πηγαίνοντας μάλιστα μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα.

Ο «άνθρωπος-σκιά» της υπόθεσης

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει και μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η ERT, θεωρείται από τους στρατιωτικούς που χειρίζονται την υπόθεση ως κομβικός σύνδεσμος του 54χρονου με την κινεζική πλευρά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται ψηλά στην κατασκοπευτική πυραμίδα και ενδέχεται να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για την Κίνα σε σχέση με τον σμήναρχο.

Η γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συναντήσεις στην Αθήνα μεταξύ του σμηνάρχου και της κινεζικής πηγής, συναντήσεις που έχουν καταγραφεί σε υλικό της ΕΥΠ.

Από το μυστικό κινητό τηλέφωνο, στο οποίο ήταν εγκατεστημένο ειδικό κρυπτογραφημένο λογισμικό, ο αξιωματικός φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων και τα απέστελλε στον Κινέζο σύνδεσμό του, με τελικό προορισμό το Πεκίνο.

Πηγή: ieidiseis.gr