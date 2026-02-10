Στα «μανταλάκια» 4 υπουργοί μετά την έρευνα για τα κονδύλια της ΓΣΕΕ

Εκνευρισμός, και μάλιστα εντεινόμενος, επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον «πράσινο» συνδικαλιστή Γ. Παναγόπουλο, η οποία, αν και αρχικά φαινόταν να «ακουμπάει» αποκλειστικά το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται τελικά ότι έχει πιο βαθιές …ρίζες που φτάνουν ως τη σημερινή κυβέρνηση.

Με πρωταγωνιστές «ισόβιους» Γ.Γ., όπως η κ. Άννα Στρατινάκη και με διαδρομές και χειρισμούς που προκαλούν τουλάχιστον ερωτηματικά.

Χθες, μάλιστα, ήρθαν στο φως πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, πέραν του κ. Παναγόπουλου και έξι ακόμα προσώπων και εταιρειών, οι οποίες διερευνώνται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εγείρονται ερωτηματικά που έχουν στο κέντρο τους την νυν υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία προ ολίγων μηνών νομοθέτησε υπέρ προγραμμάτων Κατάρτισης, παρακάμπτοντας αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και ένα ηχηρό ευρωπαϊκό «όχι».

Ποιοι είναι στο στόχαστρο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας αλλά και της ανεξάρτητης Αρχής, έχουν μπει και άλλα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, από άλλα εταιρικά σχήματα. Εξέλιξη που οδηγεί σε διεύρυνση των ερευνών σχετικά με τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Πάντα κατά τις ίδιες πηγές, στους ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος θα περιληφθεί και ο ρόλος προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακόμα και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα

Ο φόβος που υπάρχει είναι να εμπλέκονται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στην υπόθεση όλοι όσοι έχουν περάσει από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας από το 2019 μέχρι σήμερα : Ο νυν αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης, επί των ημερών του οποίου ήρθε στο φως το σκάνδαλο του «σκολ ελικικού», ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και η νυν υπουργός Νίκη Κεραμέως, όπως επίσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Άλλωστε και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άννα Στρατινάκη έδειξε ξεκάθαρα την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση των κονδυλίων δεν ήταν δική της αρμοδιότητα. Στην δήλωση της μάλιστα ανέφερε ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Πολιτικά επώδυνη υπόθεση για την κυβέρνηση

Όταν χθες, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη, αν υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, απάντησε ότι «οι διαδικασίες μεταφοράς των πόρων, έγιναν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών» και ότι δεν θα χρεωθεί και τον κύριο Παναγόπουλο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.

«Ο κύριος Παναγόπουλος ήταν, σε αναστολή πλέον, μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος και εδώ ανοίγω μία μικρή παρένθεση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ το οποίο ανέστειλε την ιδιότητα του μέλους. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν, κακώς, τι θα γινόταν εάν αντιστοίχως είχε συμβεί μία τέτοια υπόθεση με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της Νέας Δημοκρατίας» περιορίστηκε να πει ο κ. Μαρινάκης.

Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι πολυδαίδαλη και όπως λένε όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο είναι πιθανό να αποδειχθεί η πιο επώδυνη πολιτικά για την κυβέρνηση.

Ήδη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατυπώνουν ερωτήματα και ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ με τίτλο «Μπαράζ απευθείας αναθέσεων στον Ανδρέα Γεωργίου από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κ. Κυρανάκη μέσα σε 8 μήνες, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τον υπουργό.

