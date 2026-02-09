Η Καρυστιανού που έπεσε (πάλι) θύμα διαστρέβλωσης και το ποσοστό που προσγείωσε απότομα τους συνεργάτες της

Πάλι θύμα διαστρέβλωσης των δηλώσεών της καταγγέλλει ότι έπεσε η Μαρία Καρυστιανού. Δεν μίλησε, λέει, για «εισβολείς», αλλά για «εισβολή». Και την «εισβολή» ποιος την κάνει;

Ας μην χαλάσουμε άλλη φαιά ουσία για τέτοιους γελοίους ισχυρισμούς. Προφανώς η Καρυστιανού βλέπει με τις ακροδεξιές τοποθετήσεις της ότι «χάνει» προοδευτικά κομμάτια του ακροατηρίου της. Και μαζί με αυτούς και δυναμική στην κοινωνία. Το έχουμε ξαναπεί:

Η πολιτική είναι πολύ δύσκολο πράγμα και αν μπεις σε αυτήν χωρίς συστολή, σχέδιο και σοβαρό επιτελείο, θα σε καταπιεί πολύ γρήγορα. Και στην τελική, ας μην γκρινιάζει. Σκληρή δεξιά είναι η ολιστική παιδίατρος, ας μην ντρέπεται γι αυτά που πιστεύει.

Σύμφωνα με τη μυστική δημοσκόπηση που όπως μαθαίνω ολοκληρώθηκε το πρώτο επταήμερο του Φεβρουαρίου, η εκλογική δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού προσγειώνεται απότομα στο 9,1% σε ότι αφορά στην πρόθεση ψήφου.

