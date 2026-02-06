Οι σοκαριστικές μαρτυρίες των επιζώντων της Χίου και το «Σκόιλ ελικικού»

Μία από τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες στην υπόθεση είναι η ίδια που πρωταγωνίστησε στο διαβόητο «σκόιλ ελικικού» το 2020.

Η έρευνα θα ξεσκεπάσει έναν μηχανισμό που ανακύκλωνε τις ίδιες αμφιλεγόμενες εταιρείες για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Το συνολικό εγκληματικό προϊόν που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,96 εκατομμύρια ευρώ, αφορά σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που φαίνεται πως ήταν το πρόσχημα για την παράνομη ροή εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Μου λένε πως η έρευνα εστιάζει πλέον στο πώς οι ίδιοι πρωταγωνιστές, που τότε είχαν εκθέσει την κυβέρνηση, συνέχισαν ανενόχλητοι τη δράση τους υπό την ομπρέλα της Συνομοσπονδίας.

Η εμπλοκή της πρώην Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας δένει το «γλυκό», καθώς φαίνεται πως οι αδειοδοτήσεις και οι αναθέσεις προς τη συγκεκριμένη εταιρεία αποτελούσαν μέρος μιας καλοκουρδισμένης επιχείρησης, που μετέτρεψε την κατάρτιση σε πεδίο κακουργηματικής υπεξαίρεσης.

