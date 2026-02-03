Με ποια στρατηγική θα φτάσει μέχρι τις επόμενες κάλπες η κυβέρνηση - Τι είπε ο Μητσοτάκης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων θέλει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτάξει μία ατζέντα μεταρρυθμίσεων και να πιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο αυτό ανοίγει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ ξεδιπλώνει και τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα φτάσει στις επόμενες κάλπες.

Το «όχι» στην αλλαγή του εκλογικού νόμου παραμένει, ενώ ο πρωθυπουργός εστίασε στο διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος». Υπογράμμισε παράλληλα πως «πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, θεωρούμε ότι υπηρετούν αυτή τη στιγμή το συμφέρον του τόπου, ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας».

Είπε ακόμα πως θεωρεί ότι είναι ένας στόχος εφικτός και προσέθεσε «το έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια τα διλήμματα, πρέπει να εξηγήσουμε καταρχάς γιατί θέλουμε τρίτη τετραετία». Στο ερώτημα τι θα κάνει σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας και αν θα κυβερνούσε με κάποιον άλλο σημείωσε «το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του χθες στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον και εστίασε στη σημασία της σταθερότητας, τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Ξεδίπλωσε επίσης το «γαλάζιο» σχέδιο για το που πρέπει να πάει η χώρα τα επόμενα χρόνια και έδωσε έμφαση σε θέματα της καθημερινότητας, όπως η παιδεία (σήμερα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη για το νέο εθνικό απολυτήριο), η υγεία, οι μεταφορές κ.α.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάτι για το οποίο έχει μετανιώσει επεσήμανε πως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «έπρεπε να είχα τολμήσει νωρίτερα. Αυτό που έκανα, που κάναμε με πέντε χρόνια καθυστέρηση, έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα». Επίσης, σημείωσε πως «έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν «οι θεωρίες των ξυλολίων». Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλειοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα «μπαζώματα» και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα…».

Όσον αφορά στην πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης - και απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την Ολγα Κεφαλογιάννη - ο πρωθυπουργός μίλησε για μια σωστή διάταξη. Βέβαια προσέθεσε «το πώς έγινε χρήση της διάταξης εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Εγώ θα μείνω στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ εαυτής». Σημείωσε μάλιστα πως «όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις», ενώ στο ερώτημα αν θα έχει κάποιες πολιτικές επιπτώσεις αυτό απάντησε «όχι. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι, σας είπα, ότι η διάταξη είναι μια διάταξη ορθή»

Συνταγματική Αναθεώρηση: Για ποια άρθρα ξεκινά η συζήτηση

Τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση άνοιξε η κυβέρνηση και ζητούμενο είναι η επίτευξη συναινέσεων σε μία σειρά κομβικής σημασίας άρθρων. Με βάση το χρονοδιάγραμμα η εισήγηση της Ν.Δ. θα παρουσιαστεί μέσα στο Μάρτιο (ήδη ο Κ. Μητσοτάκης απέστειλε σχετική επιστολή στους βουλευτές του κόμματος) και στόχος είναι μέσα στον Απρίλιο να ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής.

H προσοχή στρέφεται σε πέντε βασικά άρθρα :

Το 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. «Για το ζήτημα αυτό η άποψή μου είναι σαφής, ότι η δίωξη δεν μπορεί να ασκείται από τη Βουλή, από μία προανακριτική επιτροπή, πρέπει να ασκείται από εισαγγελείς» σημείωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογράμμισε «πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, μπορεί να υπάρχει ένας ρόλος για τη Βουλή, αλλά δεν μπορεί η Βουλή να κάνει προανάκριση και τελικά να είναι αυτή η οποία τεκμηριώνει την άσκηση δίωξης»

Το 103 για την κατοχύρωση της έννοιας της αξιολόγησης η οποία να συνδέεται και με τη μονιμότητα στο δημόσιο,

Το 16 που σχετίζεται και με τα μη κρατικά πανεπιστήμια,

Το 90 για την εκλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης (με στόχο τη μεγαλύτερη και ουσιαστική συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων),

Το 30 με τη «γαλάζια» πρόταση να προβλέπει μία 6ετή και μόνο θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Να σημειωθεί ακόμα πως από το Μαξίμου ανοίγουν τη συζήτηση για ένα ακόμα θέμα πρώτης γραμμής, που είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Ειδικότερα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «δικλείδες οι οποίες θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων, ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού».

Σε αναζήτηση συναινέσεων

«Το ίδιο το Σύνταγμα μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συναινέσεις αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο καταστατικός μας χάρτης» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Υπογράμμισε ακόμα «εύχομαι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να αποτελέσει μια απάντηση στην τοξικότητα και τη στείρα κομματική περιχαράκωση που διακρίνει το πολιτικό μας σύστημα».

Υπενθυμίζεται πως αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα και όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους. Ωστόσο, όσα άρθρα συγκεντρώσουν από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

