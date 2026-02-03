Τα «έπη» της Αλεξοπούλου: Από την Πόρσε μέχρι τα αγέννητα παιδιά

Η κυνική – για να μην τη χαρακτηρίσουμε κάπως αλλιώς – δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «το τζάμπα πέθανε», με την οποία σχολίασε το ζήτημα του υψηλού κόστους των ενοικίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί (και όχι μόνο) που εργάζονται μακριά από το σπίτι τους, προκάλεσε σάλο αντιδράσεων.

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει κάτι τέτοιο η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τα ΜΜΕ.

Η πρώτη ήταν στις 25 Ιουλίου του 2019, όταν με ανάρτησή της στο Twitter είχε αναρτήσει δημοσίευμα του εκκλησιαστικού site romfea.gr, το οποίο αναφερόταν στην… προστασία του αγέννητου παιδιού, παίρνοντας θέση κατά των αμβλώσεων.

«Η προστασία του αγέννητου παιδιού, συνιστά κορυφαίο ζήτημα ηθικής και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Διότι «το αγέννητο παιδί είναι άνθρωπος, εικόνα Θεού, εξ άκρας συλλήψεως», είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Άλλο που τώρα δήλωσε «απέναντι» στη Μαρία Καρυστιανού που κατέθεσε πάνω κάτω τις ίδιες απόψεις.

Η προστασία του αγέννητου παιδιού, συνιστά κορυφαίο ζήτημα ηθικής και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Διότι «το αγέννητο παιδί είναι άνθρωπος, εικόνα Θεού, εξ άκρας συλλήψεως». https://t.co/9xKlcKj7Jw — Χριστίνα Αλεξοπούλου/ Christina Alexopoulou (@xrisalex) July 25, 2019

Η δεύτερη ήταν τον Ιούνιο του 2024, όταν όργωσε τη Λέσβο με μια Porsche Cayenne, η οποία παραχωρήθηκε για τις ανάγκες της από τη διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ. Το πολυτελές όχημα παρέλαβε την υφυπουργό από το αεροδρόμιο και τη μετέφερε στην προκυμαία, στην Αστυνομία και στη συνέχεια στη Μητρόπολη Μυτιλήνης, στην Πυροσβεστική, μέχρι και στο Μανταμάδο και στις άλλες συναντήσεις που είχε στη Λέσβο.

Η τρίτη ήταν τον Νοέμβριο του 2024, όταν αποκάλεσε ανθέλληνα τον Αντώνη Σαμαρά. Αφορμή στάθηκε ο τρόπος με τον οποίο σχολίασε τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», τα οποία οδήγησαν στη διαγραφή του.

«Ανθέλληνες υπάρχουν πολλοί! Σαμαράς όμως ένας! Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω στην τοξικότητα» έγραψε η πρώην υφυπουργός Μεταφορών.

Ανθέλληνες υπάρχουν πολλοί! #Σαμαράς όμως ένας!



Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω στην τοξικότητα. — Χριστίνα Αλεξοπούλου/ Christina Alexopoulou (@xrisalex) November 16, 2024

Πηγή: ieidiseis.gr