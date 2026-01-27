Το δημοψήφισμα της Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά και το θέμα Κεφαλογιάννη – Φλωρίδη που δεν κλείνει

Σας έγραφα χτες πως η υπόθεση με την τροπολογία που εκμεταλλεύτηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη για τα οικογενειακά της και ψηφίστηκε στα κρυφά σε άσχετο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χτες από την υπουργό Τουρισμού να μείνει μετά το υπουργικό και συζήτησαν για λίγα λεπτά το θέμα. Η Όλγα Κεφαλογιάννη πάντως, από όσα μαθαίνω, δεν φαίνεται να έκανε πίσω και να υπερασπίστηκε το δικαίωμά της να κάνει χρήση της τροπολογίας.

Έτσι ο Μητσοτάκης μένει μόνος του να διαχειριστεί ένα ζήτημα που προκαλεί αλγεινή εντύπωση στην κοινωνία, αλλά και στο ακροατήριο της κυβέρνησης, βρίσκει αντίθετους τους δικηγόρους ενώ δέχεται και την πίεση της αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη.

Ο χειρισμός του προβλήματος, μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν το Μαξίμου από μέσα, δεν είναι καθόλου εύκολη για τον πρωθυπουργό, που φαίνεται να είναι θυμωμένος με τους χειρισμούς και της Κεφαλογιάννη και του Φλωρίδη.

