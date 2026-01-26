Η Κεφαλογιάννη που φέρνει πονοκέφαλο και η Διαμαντοπούλου που αφήνει ανοικτή πόρτα στη Δεξιά

Κακό χαμό σε όλη την κυβέρνηση, από τους βουλευτές μέχρι το Μαξίμου, έχει προκαλέσει η άσχετη τροπολογία στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ψηφίστηκε ως κατεπείγουσα και εκμεταλλεύτηκε πρώτη-πρώτη η Όλγα Κεφαλογιάννη για να διευθετήσει τα προβλήματα που έχει με το διαζύγιό της.

Οι υπόγειες φωνές που φτάνουν στα αυτιά μου ηχούν σε πλείστες όσες αίθουσες και γραφεία κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, καθώς φαίνεται να ενεργοποίησαν ένα σωρό αντιπαραθέσεις. Και μαθαίνω επίσης πως ο εκνευρισμός έχει φτάσει μέχρι την κορυφή της κυβέρνησης, πολύ ψηλά στο Μαξίμου.

Σταχυολογώ ποιοι έχουν θυμώσει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά πρώτον όλος ο κόσμος και δικαιολογημένα, γιατί η Κεφαλογιάννη εκμεταλλεύτηκε την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο που έφερε και την υπογραφή της.

Πάμε όμως στα ενδοκυβερνητικά και τα εσωκομματικά. Δεν είναι λίγοι οι υπουργοί που επιτίθενται στον Γιώργο Φλωρίδη, θεωρώντας πως αυτός έκανε «χατίρι» στην Κεφαλογιάννη και έφερε εν κρυπτώ μια ρύθμιση που αφορά πολύ κόσμο για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, αυτό της γονικής μέριμνας των τέκνων.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr