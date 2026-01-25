Συγχαρητήρια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το χάλκινο της Ελλάδας: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για τη μεγάλη της επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια όλων για τη σπουδαία αυτή διάκριση.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.



Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026

Η εθνική μας ομάδα σφράγισε την επιτυχία της το απόγευμα της Κυριακής (25/01), επικρατώντας με 12-5 της Ιταλίας στον μικρό τελικό, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε την τρίτη θέση και μια θέση στο βάθρο της διοργάνωσης.