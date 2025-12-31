Πολιτική Ανασκόπηση 2025: Μια χρονιά με σκάνδαλα, αντιπαραθέσεις, αβεβαιότητα και κυρίαρχη την «γκρίζα ζώνη»

Αν μια λέξη θα μπορούσε να αντικατοπτρίσει το «πολιτικό 2025», αυτή είναι η «αβεβαιότητα». Το πολιτικό σύστημα τον τελευταίο χρόνο μοιάζει να μετεωρίζεται, καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια διογκώνεται, μα δεν ξεπροβάλλει κάποια εναλλακτική λύση.

Παρά, δηλαδή, τις μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, η μεν κυβέρνηση υπομένει τα πλήγματα προχωρώντας ασθμαίνοντας, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μοιάζει ικανό να αποκρυσταλλώσει το γενικευμένο αίτημα για πολιτική αλλαγή.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις

Το πιο ηχηρό κοινωνικό -και συνάμα πολιτικό- γεγονός του 2025 ήταν οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου. Το Σύνταγμα και οι κεντρικές πλατείες όλων των πόλεων ανά την επικράτεια, είδαν εκατομμύρια πολίτες να συγκεντρώνονται και να διαμαρτύρονται με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «έγκλημα των Τεμπών». Δύο χρόνια μετά το πρωτοφανές για τα χρονικά δυστύχημα της σύγκρουσης δύο αμαξοστοιχιών, οι σχετικές έρευνες όχι μόνο δεν προσέφεραν κάτι απτό, αλλά υπήρχε έντονη η αίσθηση της απόπειρας συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης και των υπουργών της.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου πλήθους στους δρόμους τάραξε τις πολιτικές ισορροπίες και δημιούργησε νέες δυναμικές. Η κυβέρνηση αρχικά επιχείρησε να επιδείξει «ανθρώπινο πρόσωπο», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποκλίνεται μάλιστα λίγες μέρες μετά τις συγκεντρώσεις στον πρόχειρο χώρο μνήμης που φτιάχτηκε στο Σύνταγμα μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.



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