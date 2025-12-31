Το Plan B του Μαξίμου για τα μπλόκα και ο λόγος του «όχι» του Ανδρουλάκη στη μπύρα του Μητσοτάκη

Διάβασα την αρνητική απάντηση που έδωσαν «κύκλοι» της Χαριλάου Τρικούπη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη «για μια μπύρα» για να συζητήσουν για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.

Και θυμήθηκα πως τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εμφανιστεί ανοικτός σε συνεργασία με την κυβέρνηση για διάφορα θεσμικά θέματα.

Τι μεσολάβησε και τώρα ο Ανδρουλάκης ρίχνει «πόρτα» στον Μητσοτάκη; Μα οι δημοσκοπήσεις φυσικά.

Από εκείνη τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ άρχισε να κατρακυλάει και από το σχεδόν 20% στην εκτίμηση ψήφου έφτασε σε κάποια φάση να παλεύει να πιάσει το 10%.

Οπότε, λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, καλύτερα να το αφήσουμε μην πάθουμε πάλι καμιά νίλα...

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