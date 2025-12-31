Το Plan B του Μαξίμου για τα μπλόκα και ο λόγος του «όχι» του Ανδρουλάκη στη μπύρα του Μητσοτάκη

Και θυμήθηκα πως τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εμφανιστεί ανοικτός σε συνεργασία με την κυβέρνηση για διάφορα θεσμικά θέματα.
Τι μεσολάβησε και τώρα ο Ανδρουλάκης ρίχνει «πόρτα» στον Μητσοτάκη; Μα οι δημοσκοπήσεις φυσικά.
Από εκείνη τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ άρχισε να κατρακυλάει και από το σχεδόν 20% στην εκτίμηση ψήφου έφτασε σε κάποια φάση να παλεύει να πιάσει το 10%.
Οπότε, λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, καλύτερα να το αφήσουμε μην πάθουμε πάλι καμιά νίλα...
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