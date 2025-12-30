Πλεύρης για αγρότες: «Αν συνεχιστεί η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι δουλειά της Δικαιοσύνης»

Υπέρ της σκληρής γραμμής, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων τάχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, που ζήτησε παρέμβαση της Δικαιοσύνης, αν συνεχιστούν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και διαπράττεται το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

«Σε ένα κράτος δικαίου, αν διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης», αλλά της Δικαιοσύνης, ανέφερε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1».

Όπως είπε, πέραν των ποινικών μέτρων, υπάρχουν και οι διοικητικές κυρώσεις, που μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ θέτουν και ζητήματα ασφάλειας. «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τη δυνατότητα για να δείξει ότι αυτό που λέει το εννοεί, θέλει διάλογο, θέλει αποκλιμάκωση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας κόσμος των αγροτών που θέλουν να συζητήσουν», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έθεσε ως βασικό στόχο τους ανοιχτούς δρόμους. «Ορθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να πάει στην αποκλιμάκωση, αν αυτό δεν επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του κράτους η απαιτούμενη κλιμάκωση για να παραδοθούν οι δρόμοι», είπε.

Πηγή: cnn.gr