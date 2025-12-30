Ο ανασχηματισμός που έρχεται, η γκρίνια για τα σχέδια Δένδια και τα κίνητρα της «φράξιας» Άδωνι - Πλεύρη

Και να σου πάλι οι πληροφορίες πως επίκειται ανασχηματισμός. Τις οποίες αξίζει να σας πω πως δεν άκουσα σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αλλά από κυβερνητικούς παράγοντες που προσέτρεξαν σε μένα να τους κάνω την Πυθία.

«Πότε θα γίνει; Ποιοι θα φύγουν; Πρέπει να ανησυχήσουν πολλοί;» ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που εισέπραξα. Οφείλω να σας πω βέβαια πως έριξα άδεια να πιάσω γεμάτα, αφού έκανα τον τελείως ανήξερο. Και κατάλαβα πως το υπουργικό σχήμα θα αλλάξει προς τα τέλη Ιανουαρίου, αλλά και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να υπουργοποιήσει περισσότερους βουλευτές με την ελπίδα να κινηθούν περισσότερο στις περιφέρειές τους.

Στα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών μην περιμένετε αλλαγές. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει καπαρώσει τη θέση ιδίως μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το Μαξίμου, οπότε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποια δραματική αλλαγή στην κεφαλή της ελληνικής διπλωματίας.

Ωστόσο κάτι πήρε το αυτί μου για τον Νίκο Δένδια και συγκεκριμένα πως έπεσε η σκέψη από ορισμένους στο Μαξίμου να τον αλλάξουν. Ωστόσο θεωρούν πως αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει ανάγκη να πυροδοτηθεί κάποια νέα κρίση. Μπορεί βέβαια να δούμε αλλαγές στους υφυπουργούς, που είναι μια άλλη ιστορία...

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