Άδωνις σε παροξυσμό: «Αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και η Διεθνής Αμνηστία»

Σε σκληρή συντηρητική γραμμή επέλεξε να μείνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετά τους χθεσινούς χαρακτηρισμούς του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως "αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα".

Ο ίδιος σε σημερινή τηλεοπτική εμφάνισή του στο Action24 δήλωσε ότι "συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα" ενώ κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές σχετικές αναρτήσεις του στο X δήλωσε ότι "ανέδειξε την αριστερή υποκρισία".

Ειδικότερα, ο Αδ. Γεωργιάδης σημείωσε αρχικά ότι η ανάρτησή του στο X αφορούσε λογαριασμούς που έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει αποχωρήσει από τη Eurovision.

"Ρώτησαν αν η μουσική ενώνει ή πρέπει να κάνουμε πολιτική και με τη μουσική. Αυτή ήταν η ουσία της ανάρτησης γιατί πιστεύω ότι προφανώς και όλα είναι πολιτική" επεσήμανε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι "εννοούσα το διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Στη Χάγη υπάρχουν δύο δικαστήρια, το ένα που θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και το άλλο είναι το διεθνές ποινικό δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη και σύλληψη Νετανιάχου".

"Πάμε τώρα στη Διεθνή Αμνηστία: Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών" δήλωσε ο Αδ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: "Ξέρετε ότι υπάρχουν 9 πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Εγώ συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα".

"Δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη. Γιατί η μια θα γίνουν εκατοντάδες. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε, να τους σπρώξουμε. Η ιδέα αυτή όταν απαγορεύτηκε ήταν άλλη συνθήκη, τώρα αυτή δεν υπάρχει. Αν έρθει 1 δισ. κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε έρθει σε ένα υπαρξιακό σημείο των ευρωπαϊκών λαών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε" σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: "Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί".

Μάντζος: Συμφωνεί ο πρωθυπουργός;

"Τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες, δεσμευτικούς για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας", σχολιάζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

"Οι απαράδεκτες αναρτήσεις των υπουργών κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αποδίδουν όμως και κάτι περισσότερο: για σημαντική μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι διεθνείς κανόνες και οι δικαστικές κρίσεις αποτελούν "πολυτέλεια", που πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού.

"Κι όλα αυτά σε μια χώρα που στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων, σε μια χώρα στην οποία η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή.

"Το ερώτημα είναι ένα και σαφές και αφορά πλέον στον ίδιο τον Πρωθυπουργό: Συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;", καταλήγει η δήλωση του Δ. Μάντζου.

Απάντηση Γεωργιάδη στον Μάντζο: Δεν είναι θέση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Μάντζου για το αν είναι θέση της κυβέρνησης η άποψή του για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δήλωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ότι η κουβέντα έχει γίνει και πριν μερικούς μήνες και πως δεν είναι θέση της κυβέρνησης.

Εννέα πρωθυπουργοί, με επικεφαλής τη Δανή (Σοσιαλδημοκρατία), έχουν υπογράψει επιστολή προς το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας να αναθεωρήσει ως προς το μεταναστευτικό, καθώς επηρεάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, να νομιμοποιήσουν τα pushbacks κ.α. Αυτήν την επιστολή κακώς η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει. Αφού επανέλαβε ότι έχει αναπτυχθεί σοβαρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία από 9 χώρες για το μεταναστευτικό, σημείωσε ότι "αν αύριο μπουν 1 εκατομμύριο βάρκες στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να τις σταματήσει. Εγώ λέω "όχι" σε αυτήν την πολιτική, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, τόνισε πως έχει δημιουργήσει πολλές προστριβές και πρόσθεσε πως "τη δεκαετία του 1950 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άρχισε να ερμηνεύει διασταλτικά το αμερικανικό σύνταγμα, αυτό πέρασε στην Ευρώπη και πέρασε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αποφασίζει ό,τι του καπνίσει". Σημείωσε πως "το Διεθνές Δικαστήριο, συνεπικουρούμενο από τη Διεθνή Αμνηστία (είναι όλοι Αριστεροί), αποφασίζει να μην μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας". Είπε επίσης πως "σωστά στείλαμε τις φρεγάτες, γιατί για ένα διάστημα η Λιβύη σταμάτησε τις βάρκες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν pushbacks". Ως προς τις ροές, παραδέχθηκε πως "τις τελευταίες 4-5 μέρες έγινε χαμός στο μεταναστευτικό", μετά από "απόφαση της Λιβύης".

"Οι χώρες σταθμίζουν τα συμφέροντά τους και δρουν. Σήμερα, τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι ή όχι με το Ισραήλ; Αν ναι, προφανώς το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου δεν μας αφορά". "Για τον Πούτιν ισχύει το ίδιο, αν κλείσει συμφωνία, που θα αποδεχθεί και ο ουκρανικός λαός", είπε υπουργός Υγείας.

Των σημερινών παρεμβάσεων Γεωργιάδη είχαν προηγηθεί χθες, αναρτήσεις του ίδιου στο X με τις οποίες χαρακτήριζε τη Διεθνή Αμνηστία και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ως "αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα" που "κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία".

Οι εν λόγω αναρτήσεις ξεκίνησαν όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας με αφορμή τη Eurovision, και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει αποχωρήσει από τον διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει το Ισραήλ.

Στη συνέχεια έσπευσε να υπερασπιστεί τις απόψεις Γεωργιάδη και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο ίδιος σε δική του ανάρτηση στο Χ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι "η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας"

Πηγή: thetoc.gr