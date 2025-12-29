Οι διασπαστές γαλάζιοι αγρότες και η «ανάσταση» του Καντιώτη στην Φλώρινα

Καιρός ήταν να εκδηλωθεί και η πρώτη διασπαστική κίνηση στον αγώνα των αγροτών. Στη Επανομή λοιπόν μαζεύτηκαν το Σάββατο συμμετέχοντες σε 18 μπλόκα στην Ελλάδα και συνυπέγραψαν ένα κείμενο με το οποίο ζητούν «να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις με κατεύθυνση την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση».

Ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι αγρότες θέλουν να βάλουν «νερό στο κρασί τους» και να κάτσουν σε τραπέζι διαλόγου με την κυβέρνηση με γνώμονα, όπως λένε, «το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας». Επειδή όμως πάντα τα ωραία λόγια κρύβουν μεγάλες μεθοδεύσεις, θα σας μεταφέρω τι έμαθα από το «μέτωπο» των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι επικεφαλής των μπλόκων πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, ενώ παρακολουθούσαν τις αποφάσεις του «στρατηγείου» των μπλόκων στη Νίκαια από απόσταση, χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στις πανελλαδικές συσκέψεις.

Η δύναμή τους είναι μειοψηφική μεν (δραστηριοποιούνται σε περίπου το 25% των συνολικών μπλόκων), αλλά υπολογίσιμη.

Είχαν επιλέξει, δε, να το παίζουν «δίπορτο», δηλαδή και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, αλλά και να έχουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα και τους ντόποιους γαλάζιους δημάρχους.

Και μάλιστα από το κεντρικό κυβερνητικό επιτελείο, μαθαίνω, έπεσαν διαφόρων ειδών «υποσχετικές» για το επόμενο διάστημα.

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