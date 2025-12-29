Σε άλλη χώρα ο Πλεύρης δεν θα ήταν σήμερα Υπουργός. Τόσο απλά

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω άναυδος τις τελευταίες αναρτήσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνου Πλεύρη.

Αρχικά αυτή με την οποία απαντά στον Χρήστο Ράμμο σχετικά με την υπόθεση λογοκρισίας του συγκροτήματος Banda Entopica από τον Δήμαρχο Φλωρίνης, Βασίλη Γιαννάκη. Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, ο κ. Ράμμος είχε υποστηρίξει ότι:

«Σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας. Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης στα Συντάγματα μας, στις διεθνείς συμβάσεις που μας δεσμεύουν, και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα αυτό».

«Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά», απαντά ο κ. Πλεύρης.

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