Τα δύσκολα «στοιχήματα» της κυβέρνησης τη νέα χρονιά: Τα ανοιχτά μέτωπα και η επιχείρηση προσέγγισης των αναποφάσιστων

Ένα κρίσιμο επίσης «στοίχημα» για την κυβέρνηση τη νέα χρονιά δεν είναι άλλο από το στεγαστικό, καθώς η εξερεύνηση φθηνής στέγης στα μεγάλα αστικά κέντρα κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι.

Μέσα στις γιορτές το κρισιμότερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση δεν είναι άλλο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Παράλληλα όμως το 2026 θα κάνει …ποδαρικό και με μία σειρά άλλων ανοιχτών θεμάτων, που ζητούν λύση.

Ειδικότερα στο πεδίο της οικονομίας θα δοθεί και την επόμενη χρονιά μια κρίσιμη «μάχη», καθώς η πορεία των τιμών αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Από το Μαξίμου ποντάρουν ιδιαιτέρως στο πακέτο μέτρων που σταδιακά θα μπαίνει σε εφαρμογή, με την αρχή να γίνεται τον Ιανουάριο με τις αλλαγές στο φορολογικό και να ακολουθεί τον Απρίλιο η αύξηση του κατώτατου μισθού. Από εκεί και πέρα περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ένα κρίσιμο επίσης «στοίχημα» για την κυβέρνηση τη νέα χρονιά δεν είναι άλλο από το στεγαστικό, καθώς η εξερεύνηση φθηνής στέγης στα μεγάλα αστικά κέντρα κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Στην ομιλία του στον προϋπολογισμό στη Βουλή στα μέσα Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ένα πρόσθετο πακέτο μέτρων που θα μπει σε εφαρμογή την νέα χρονιά και έμφαση δίνεται κυρίως στο άνοιγμα των κλειστών σπιτιών.

Παράλληλα βέβαια με τις δύσκολες μάχες στο πεδίο της οικονομίας και στο στεγαστικό από το κυβερνών κόμμα θέλουν να τρέξουν και μια σειρά πρόσθετων κινήσεων σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών (π.χ. στην υγεία, στις μεταφορές, στην παιδεία, στον εκσυγχρονισμό του κράτους). Μιλώντας την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός στάθηκε σε κάποιες από τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές οι οποίες- όπως υπογράμμισε - θα υλοποιηθούν εντός του 2026: την Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, την αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη κ.α.

Από το Μαξίμου θέλουν να εκπέμψουν μήνυμα πως δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική χαλάρωση, ενώ υπενθυμίζεται πως τους επόμενους μήνες θα ανοίξει ο διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Κρίσιμο ζητούμενο για το κυβερνών κόμμα είναι σε μια σειρά θεμάτων να επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις, καθώς όσα άρθρα συγκεντρώσουν 180 «ναι» μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους. Ωστόσο όσο άρθρα ψηφιστούν από 151 έως 179 βουλευτές θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Τι δείχνουν τα ψιλά γράμματα των δημοσκοπήσεων

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους «γαλάζιους» το γεγονός πως το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου πλησιάζει το 20%). Στην προσέγγιση αυτού του κοινού θα επιχειρήσει να εστιάσει η κυβέρνηση και αυτό θα είναι ένα από τα κρισιμότερα στοίχημα της νέας χρονιάς.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. διαβάζουν με προσοχή τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπου τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στην πρόθεση ψήφου κυμαίνονται από 21 % έως 23.8%, ενώ στη εκτίμηση είναι από 27% έως 29.7%. Η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ (που στην πρόθεση κυμαίνεται από 10.9% έως 11%) παραμένει μεγάλη αλλά αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός στους «γαλάζιους».

Στο μεταξύ ανάλογα με την μέτρηση οκτώ ή εννέα κόμματα φαίνεται πως περνάνε το κατώφλι του 3% (με βάση την εκτίμηση ψήφου), γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και το ποσοστό που πρέπει να έχει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Να σημειωθεί εδώ πως όσο περισσότερα κόμματα περάσουν το όριο που απαιτείται για να μπουν στη Βουλή τόσο υψηλότερο είναι και το ποσοστό που απαιτείται για να έχει το πρώτο κόμμα αυτοδυναμία (ενώ ισχύει και το αντίστροφο).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και επί μέρους ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία αναλύουν στο στρατόπεδο της Ν.Δ. Για παράδειγμα σύμφωνα με μέτρηση της Metron Analysis - απαντώντας σε σχετική ερώτηση - το 62% επιλέγει «πολιτική αλλαγή», ενώ το 37% δηλώνει πως επιθυμεί «πολιτική σταθερότητα».

Τέλος σύμφωνα με την Pulse στο ερώτημα ποιο είναι το κύριο συναίσθημα/ κίνητρο με το οποίο θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές ένας στους δύο απαντά «προοπτική, ποιος προσφέρει ελπίδα». Την ίδια στιγμή το 22% απαντά «ανησυχία, ποιος προσφέρει σιγουριά», το 11% λέει «με θυμό για να τιμωρήσω» και το 9% λέει «επιβράβευση για τα σωστά που έγιναν».

Πηγή: ethnos.gr